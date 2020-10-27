【專家點評】鄧聲興：中升豪華車銷售強
2020年10月27日 11:45
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內地乘聯會公布，10月第三周乘用車日均零售5.3萬輛，同比增長18%，環比增長8%。10月首三周日均零售4.2萬輛，同比增長16%，環比增長3%。10月汽車銷售加快，加上車企促銷和宣傳活動持續開展，北京車展帶來的新產品熱潮和市場關注度提升，有望進一步加快市場需求釋放。
中升控股(00881)近期訂單增加及庫存周轉天數減少，反映利潤率前景穩定。中升在豪華車銷量增長強勁，估計相關銷量達到25%至30%增長。受惠行業持續復甦，整體第三季新車銷售有望增加18%至20%。預期今年下半年淨利潤有較大的增長空間。向上阻力為62元，向下支持位為50.4元。
銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)
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