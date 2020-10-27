【專家點評】鄧聲興：中升豪華車銷售強

內地乘聯會公布，10月第三周乘用車日均零售5.3萬輛，同比增長18%，環比增長8%。10月首三周日均零售4.2萬輛，同比增長16%，環比增長3%。10月汽車銷售加快，加上車企促銷和宣傳活動持續開展，北京車展帶來的新產品熱潮和市場關注度提升，有望進一步加快市場需求釋放。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)

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