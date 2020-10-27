【瑞通推介】資金即市較多開恒指熊證

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國單日新冠肺炎確診個案創新高，加上新一輪紓困方案談判未有重大進展，道指隔晚曾下瀉965點，收市仍跌650點或2.2%，報27,685點。

恒指在假期前收報24,918點，升132點或0.5%，連升6個交易日，全周計累漲532點或2.1%。周二(10月27日)早段回落逾100點，於24,800點以下徘徊。其好倉(牛證及認購權證)上周五(10月23日)淨流入逾2,000萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾5,000萬元，反映投資者續對後市好淡分歧。上周五其牛證街貨重貨區為收回價23,400至23,499點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

阿里巴巴將於下周四(11月5日)公布截至9月底季度業績，市場料集團上季收入按年增長31%至1,560億元人民幣，非通用會計準則盈利按年增長19%至391億元人民幣。另螞蟻集團同樣計劃於下周四在中港掛牌。阿里在假期前收報298元，微跌0.7%，周二早段跌約1%，曾跌穿295元。上周五有接近2,200萬元淨流入阿里好倉，淡倉同日則有逾370萬元淨流出。

美團點評上周五下挫2.4%，收報262.4元，失10天線，盤中險守260元關口。周二早段曾跌2%，低見257元，其後跌幅收窄，徘徊在260元附近。上周五有超過2,500萬元淨流入美團好倉，是當日最多資金淨流入的相關資產，淡倉同日則有逾240萬元淨流出。

滙豐控股在上周五曾急漲近半成，高見32.8元的1個月高位，收市維持3.2%升幅，報32.25元，收復50天線。集團周二中午公布第三季業績，券商料其上季列帳基準稅前盈利按年減少50至64%，並關注集團重組步伐及最新業務指引。另有傳英倫銀行正考慮容許銀行明年恢復派息。滙控周二早段逆市升3%，高見33.4元。上周五有約480萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。

中國海洋石油是上周五表現最佳藍籌，飆7.3%，以近全日高位7.67元收市，一舉重越10天和20天線。集團表示有信心完成今年石油產量指引目標，配合有券商認為集團第三季實現油價與產油表現強勁，同期油氣銷量亦好過預期，帶動股價急升。不過，歐美部分地區疫情繼續爆發，市場憂慮經濟前景受損會影響原油需求，國際油價近日繼續受壓，中海油周二早段回吐逾4%，下試7.3元水平。上周五有逾210萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾10萬元淨流入。

內地第二大電商京東集團已啟動雙十一購物節預售，但近日其股價走勢落後於接連破頂的阿里。京東在假期前收跌2.1%於316元，五連升告終並險守10天線，周二早段跌勢未止，低位曾跌至312元邊緣，跌約1%。上周五有逾1,400萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有約40萬元淨流出。

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