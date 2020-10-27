【高盛推介】滙豐績前股價做好 看好可吼高槓桿購證
2020年10月27日 11:46
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高盛(亞洲)有限責任公司：將於周二(27日)公布季度業績的滙豐控股，自上周三(21日)起開始連升，周二(27日)早段亦繼續做好，升逾1%，而上周三至今則累計升逾6%。市場預期滙控今年第三季列帳基準除稅前溢利介乎17.65億至24.19億美元，按年跌50至64%。
觀察個股輪證資金流向，可見近日好倉獲資金轉向，當中上周四及上周五(22及23日)分別共錄得約300萬及700萬元資金流入認購證及牛證。而認沽證於上周5個交易日亦共錄得約340萬元資金流入。
投資者如看好，認購證方面可考慮以行使價33.5至37.5元作為篩選產品的條件。並可留意當中兩個月期以上產品中，槓桿最突出的滙豐購證(26593)，行使價37.42元，2021年1月22日到期，實際槓桿9.5倍。
投資者如計劃部署牛證，可留意屬低街貨的滙豐牛證(65018)，收回價28元，行使價27元，換股比率100，槓桿比率5.8倍。
投資者如看淡，認沽證方面可考慮以行使價28至33元作為篩選產品的條件。並可留意當中兩個月期以上產品中，槓桿最突出的滙豐沽證(27633)，行使價28.95元，2021年3月24日到期，實際槓桿6.7倍。
投資者如計劃部署熊證，可留意滙豐熊證(56004)，收回價37.8元，行使價38.8元，換股比率50，槓桿比率4.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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