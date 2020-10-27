新冠肺炎：美國個人儲蓄率降至一成　開支仍趨保守

消費者支出對於全球經濟有着重要的作用。然而有調查顯示，多國民眾的個人儲蓄佔可支配所得的比率大幅攀升，顯示消費者開支趨保守，短期不利景氣復甦。

外媒引述數據稱，美國個人儲蓄率經季節調整和年化計算後，在4月飆升至破紀錄的33.6%，儘管儲蓄率在8月降至14.1%，仍遠高於2月的8.3%，顯示家庭在夏末的支出雖比春季多，惟仍未全面回到新冠肺炎疫情爆發前水平。澳洲第二季家庭儲蓄佔所得比重則為19.8%，遠高於去年第四季的3.6%；加拿大第二季的儲蓄率則為28.2%，遠高於去年12月底的3.6%。

澳洲聯邦銀行(CBA)首席經濟學家哈爾馬里克稱，民眾信心脆弱，不敢大花金錢，沒有人知道疫苗研發還需要多少時間。RBC資本市場首席美國經濟學家普羅蒂則說，決策官員能夠鼓勵民眾消費，但不能強迫民眾花錢。

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