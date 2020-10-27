【獅王業績】滙豐第3季稅前利潤30.74億美元　午後曾飆逾5%

至於首3季計算，滙控稅前盈利為73.92億美元，按年倒退57.13%。

滙控行政總裁祈耀年在業績中指出，在新冠病毒疫情持續影響環球經濟的情況下，集團業績表現可喜，對本季度信貸損失大幅減少感欣慰，而集團正加速調整業務模式，以適應長期低息環境。集團亦正加快轉型，將業務重心由易受利率影響的業務轉移至收費業務，同時進一步削減營業支出，並計劃加大對亞洲的投資，尤其是在財富管理、大灣區、南亞市場、貿易融資，以及可持續發展金融等領域。

他又指，雖然經濟環境挑戰重重，集團第3季資本及流動資金比率進一步增強。是否就今年財政年度派發一次股息須視乎明年初的經濟狀況，以及徵詢監管機構的結果而定。如果情況允許，將尋求派付較為保守的股息。

於業績報告中進一步披露，根據2020年業績，以及對2021年前景的預測，董事會將考慮是否就2020年派發一次較為保守的股息。是否派發股息須視乎2021年初的經濟前景，以及徵詢監管機構的結果而定，預計於2021年2月會有最終決定，並於發表2020年終業績時一併公布，預期會同時披露集團2021年及往後經修訂的股息政策。

至於市場尤其關注滙控的預期信貸損失(ECL)水平，集團第3季ECL為7.85億美元，按年減少逾10%，首9個月則錄76.43億美元，按年飆2.7倍。滙控表示，2020年的預期信貸損失提撥現時趨向80億至130億美元之間的較低水平。

以上最新預測假設目前經濟前景進一步大幅惡化的可能性較低，以及現時至2020年底的第三級減值與年初至今的季度平均提撥大致相同，但將繼續受新冠病毒疫情及地緣政治緊張帶來的高度不明朗因素影響。

滙控又指，英國與歐盟日後的關係將如何發展，仍屬未知之數。雖然貿易談判仍然持續，但雙方無法於今年底前達成協議的機會仍存在，倘雙方無法達成貿易協議，可能需要於2020年第4季增撥額外的預期信貸損失準備，尤其是在英國。

晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師黃子燊亦不看好滙控的長遠業務前景，建議投資者考慮高增長型的新經濟股份。

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