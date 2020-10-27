順騰國際夥華精集團拓大灣區保健及美容業務

集團將於大灣區建立新銷售渠道及負責不同品牌及產品的銷售及營銷，旨在於3年內達致最少8億元人民幣的銷售額。華精集團將安排出具一份為期兩年金額為2,000萬歐元的備用信用證，作為對集團於大灣區業務的投資。

合作期為2020年10月27日至2023年10月26日。

公司認為，預期建議合作項目將有助擴大及促進集團於大灣區的現有保健及美容補品及產品業務。預計建議合作項目亦將增加集團之盈利能力及為集團帶來長遠價值。

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