海豐國際9個月收入按年增加2.1%

期內，集團集裝箱航運物流業務賺取的收入按年增加約2.4%至約11.35億美元。集團來自集裝箱航運及延伸物流業務的集裝箱運量為185.52萬標準箱，較2019年同期的180.22萬標準箱增加約2.9%。來自集裝箱航運及延伸物流業務的平均運費(不包括互換艙位費收入)達到每標準箱521美元，較2019年同期的每標準箱537.0美元減少約3%。

此外，集團乾散貨及其他業務產生的收入由2019年同期的約1,980萬美元，減少約14.1%至2020年同期的約1,700萬美元。

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