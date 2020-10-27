海豐國際9個月收入按年增加2.1%
2020年10月27日 12:12
東網電視更多新聞短片
海豐國際(01308)公布，截至2020年9月30日止9個月，集團的收入按年增加約2.1%至約11.52億美元。
期內，集團集裝箱航運物流業務賺取的收入按年增加約2.4%至約11.35億美元。集團來自集裝箱航運及延伸物流業務的集裝箱運量為185.52萬標準箱，較2019年同期的180.22萬標準箱增加約2.9%。來自集裝箱航運及延伸物流業務的平均運費(不包括互換艙位費收入)達到每標準箱521美元，較2019年同期的每標準箱537.0美元減少約3%。
此外，集團乾散貨及其他業務產生的收入由2019年同期的約1,980萬美元，減少約14.1%至2020年同期的約1,700萬美元。
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！