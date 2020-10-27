【獅王業績】受累地緣政治風險　滙豐料末季淨利息收益受壓

另外，該集團期望將2022年度的成本基礎降至原定的310億美元目標以下，並透過超額達致節省成本總額45億美元的目標來實現。為達到節約成本所訂立的「達標支出」目標，預期將花費超過60億美元。同時，冀能於2022年底前超額完成削減1,000億美元風險加權資產總值的目標。此舉可讓更多資源分配到更具競爭優勢，以及回報和增長潛力更高的領域。

在有關成本、資本及風險加權資產投放的工作完成後，該集團計劃於今年年終業績中披露轉型計劃的最新詳情，以及集團中期財務目標的最新數字。

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