【獅王業績】受累地緣政治風險 滙豐料末季淨利息收益受壓
2020年10月27日 12:18
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滙豐控股(00005)於2020年第3季業績中指出，地緣政治風險，特別是與中美貿易及其他摩擦相關的風險依然高踞不下。英國退出歐洲聯盟(「歐盟」)的計劃仍有很大不確定性，雖然貿易談判持續，但雙方無法於今年底前達成協議的機會依然存在，預期全球低息環境將令淨利息收益持續受壓。據目前利率水平，預計今年第4季的淨利息收益將進一步下跌，但踏入明年後會逐漸回穩。
另外，該集團期望將2022年度的成本基礎降至原定的310億美元目標以下，並透過超額達致節省成本總額45億美元的目標來實現。為達到節約成本所訂立的「達標支出」目標，預期將花費超過60億美元。同時，冀能於2022年底前超額完成削減1,000億美元風險加權資產總值的目標。此舉可讓更多資源分配到更具競爭優勢，以及回報和增長潛力更高的領域。
在有關成本、資本及風險加權資產投放的工作完成後，該集團計劃於今年年終業績中披露轉型計劃的最新詳情，以及集團中期財務目標的最新數字。
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