全球經貿戰：受惠Apple設廠投資　越南窮省經濟起飛

外電報道，越南北江省的街道正由過去僅偶然見到牛隻閒逛，至如今單線車道已改為六線行車、逾20座工業園區用地滿布打樁機和吊車，景氣截然不同，而官員都在忙着接待來自美國蘋果公司(Apple Inc.)等海外企業代表。

截至今年9月底止一年，越南經濟成長2.1%，但北江省的增長卻高達10.9%，顯見其受惠於全球供應鏈移轉的效益。在中美貿易戰帶來的地緣政治風險以及新冠肺炎疫情暴露物流弱點下，越南正吸引更多全球精密科技製造企業前往設廠。

報道指，外商對越南北江省的投資幾乎每年增加一倍，省政府預估，今年出口金額將達110億美元，是六年前的10倍。外商接踵而來，承諾投資數十億美元設廠，其中包括三星電子和Apple iPhone組裝夥伴和碩。Apple最近發出駐越南職位空缺，包括機械品管工程師和負責供應鏈營運和政府關係的經理人。

北江省的成功意味越南對最大出口市場--美國--創造出龐大的貿易順差，部分原因是裝置出貨增加所致，貿易失衡導致美國揚言要課關稅。此外，伴隨當地經濟起飛而來的挑戰，還包括確保勞工權益以及提高教育水平等。

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