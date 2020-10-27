恒騰網絡股東擬售股　下午復牌

此外，為了於認股權證股份獲全數行使後維持足夠的公眾持股量，公司可能向有意投資者配售新股份，或現有股東可能會向公眾人士進一步出售股份。在配售新股份的情況下，公司相信，假設已發行股本並無其他變動，於3年內配售股份佔當時經擴大已發行股本約5.24%之總數，將足夠符合最低公眾持股量規定。

公司此前公布，通過發行約115.43億股代價股份及約183.42億份認股權證，全資收購深圳市景秀網絡科技、上海儒意影業製作及北京曉明築夢數據服務公司，總代價72億元。

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