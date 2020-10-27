恒騰網絡股東擬售股 下午復牌
2020年10月27日 12:32
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恒騰網絡(00136)下午復牌。公司公布，有關收購製片商上海儒意的交易，為了於發行代價股份後維持充足的公眾持股量以符合上市規則之規定，公司現有的主要股東有意將其所持有之部分股份出售予將納入上市規則項下公眾持股量內之股東或有意投資者。
此外，為了於認股權證股份獲全數行使後維持足夠的公眾持股量，公司可能向有意投資者配售新股份，或現有股東可能會向公眾人士進一步出售股份。在配售新股份的情況下，公司相信，假設已發行股本並無其他變動，於3年內配售股份佔當時經擴大已發行股本約5.24%之總數，將足夠符合最低公眾持股量規定。
公司此前公布，通過發行約115.43億股代價股份及約183.42億份認股權證，全資收購深圳市景秀網絡科技、上海儒意影業製作及北京曉明築夢數據服務公司，總代價72億元。
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