螞蟻集團上市　馬雲全球富豪排名躍升至第11位

根據滬港兩市的發行價，馬雲8.8%的持股價值274億美元，在外媒的億萬富翁統計數據中，馬雲的財富淨值將增至716億美元，超過甲骨文公司的艾利森、歐萊雅的女繼承人Francoise Bettencourt Meyers，以及擁有沃爾瑪的Waltons家族成員。

自2014年以來，螞蟻即授予員工配股獎勵，至少18個人因為IPO成為億萬富翁。董事彭蕾是僅次於馬雲的螞蟻最大自然人股東，擁有的股份價值52億美元。螞蟻集團董事長井賢棟所持股份價值31億美元。

螞蟻集團的IPO規模約345億美元，超過去年沙特阿美的290億美元。A股發行價為68.8元人民幣，H股為80港元。如果行使超額配售選擇權，螞蟻可以再籌集51.7億美元，總市值達到約3,150億美元，這將是摩根大通市值的兩倍以上，高盛市值的四倍。

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