【獅王業績】黃子燊指滙豐長遠增長動力仍欠奉

他表示，就中短期而言，滙控股價有復原空間，原因是自九月下旬起市場氣氛差，大量投資者看淡該股，參考歷史經驗，當市場一面倒看淡時，往往是出現底部的信號。他相信現已反映大部分負面消息，一旦有好消息出現，股價隨即反彈。

由於股價已經反映相當多的不利預期，故此滙控中短期出現正面驚喜(positive surprise)的機會多於出現負面驚喜(negative surprise)。他展望正面因素包括：中美緊張關係緩和；中國駐英大使劉曉明早前向滙控釋出善意；全球經濟明年復甦，令撥備有機會見頂及帶動滙控業務向好；滙控明年有機會恢復派息，等等。

不過，由於去全球化的現象，加上公司業務夾在中美之間，長期來說，滙控的增長動力不強，長線升幅有限。他表示，即使由拜登上台，雖然營商環境會有所改善，但中美將會持續脫鈎，而且長期低息環境亦不利金融銀行業。

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