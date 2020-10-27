【全球攬炒】傳德國擬將今年經濟收縮預測調整至5.5%

德國政府將於當地時間周三(28日)公布最新的經濟預測。外電引述消息報道，當局將上調對2020年國內生產總值(GDP)的預測，由估計收縮5.8%，調整至收縮5.5%，意味着由新冠肺炎疫情大流行引發的經濟衰退，將較2009年全球金融危機時，經濟創紀錄收縮5.7%稍為溫和。

德國經濟在第二季收縮9.7%，主要由於家庭支出、企業投資和貿易在疫情最嚴重時大幅下滑。

第三季該國放鬆封鎖措施，加上前所未有的一系列緩助和刺激計劃，推動經濟強勁復甦。但由於感染新冠肺炎的病例激增，市場擔心經濟活動或再度放緩，令德國企業信心在10月份出現6個月來的首次下滑。

消息稱，對於2021年，德國政府仍將保持之前預測的4.4%的GDP增幅。

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