【獅王業績】滙豐香港第3季貢獻集團61%盈利
2020年10月27日 13:17
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受外圍風險環境的變化影響，滙豐控股(00005)香港區第3季除稅前利潤按年倒退37.15%，至18.96億美元，仍貢獻集團61%盈利。滙控表示，亞洲(尤其是香港)對集團盈利能力及增長前景有重要策略意義，集團將繼續監察區內地緣政治風險對集團財務影響加劇的情況。
滙控指，香港若干行業的投資及營商氣氛持續低迷，倘若緊張局勢持續，或令貿易及監管環境進一步受損，其中零售和消閒行業因新冠肺炎疫情導致旅遊業萎縮而受創尤深，惟受惠於穩定的流動資金狀況，香港的金融服務業仍維持強勢。
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