【獅王業績】滙豐香港第3季貢獻集團61%盈利

滙控指，香港若干行業的投資及營商氣氛持續低迷，倘若緊張局勢持續，或令貿易及監管環境進一步受損，其中零售和消閒行業因新冠肺炎疫情導致旅遊業萎縮而受創尤深，惟受惠於穩定的流動資金狀況，香港的金融服務業仍維持強勢。

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