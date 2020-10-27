新冠肺炎：疫下發行激增　新興市場債務首破4萬億美元

國際清算銀行(BIS)最新數據顯示，由於新冠肺炎疫情期間發行量激增，新興市場美元計價債務首次突破4萬億美元(約31.2億港元)。

BIS稱，4至6月的第二季，新興市場美元計價債券發行量增加14%，推動整體美元計價債務按年增加7%。

與過去幾季一致，非洲和中東地區信貸增長最快，達到14%，主要受中東國家驅動。新興亞太地區和拉丁美洲的美元債務按年分別增長9%和5%。相比之下，歐洲新興經濟體美元債務下降5%，延續過去6年跌勢，因歐元計價債務對該地區而言變得更加重要。

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