新盤動向：嘉峯匯加推168伙　平均呎價逾2.47萬元

為回應市場需求，首度推出項目低座「都會城邸」應市，剛已加推第5號價單，共168個單位，間隔一房至三房，扣除最高15％折扣優惠後，折實平均呎價24,722元，折實售價由693.8萬至2,312.9萬元，折實呎價由22,141至30,353元。項目至今累售468伙，佔可供發售單位約80%，套現約50億元。

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