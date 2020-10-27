新盤動向：嘉峯匯加推168伙 平均呎價逾2.47萬元
2020年10月27日 13:42
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温偉明（左）
嘉華國際(00173)營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明稱，近期整體樓市氣氛轉好，一手市況熱鬧。旗下啟德嘉峯匯近日亦接獲不少準買家查詢，表示對三房單位感興趣，計劃作換樓之用。
為回應市場需求，首度推出項目低座「都會城邸」應市，剛已加推第5號價單，共168個單位，間隔一房至三房，扣除最高15％折扣優惠後，折實平均呎價24,722元，折實售價由693.8萬至2,312.9萬元，折實呎價由22,141至30,353元。項目至今累售468伙，佔可供發售單位約80%，套現約50億元。
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