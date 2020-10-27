中國經濟：傳中證監擬合併深交所主板及中小板

內媒引述消息指，中國證監會擬合併深交所主板與中小板，因主板長期以來沒有發行融資功能，主板和中小板的上市和監管要求也基本一致，沒有區分的必要性。

報道指，從今後的發展架構來看，上交所是「主板+科創板」、深交所則是「主板+創業板」形式發展，整體交易所布局上會形成協調。消息指，「主板和中小板合併後，不再拘泥於企業大小進行區分，只要符合上市標準，都在主板上市。」

深交所當前主要由三個板塊構成，分別為主板、中小板和創業板，上市公司代碼分別以000、002和300開頭。截至10月27日，深交所上市公司共有2,319家，其中主板公司469家，中小板982家，創業板868家，市值規模分別為8.8萬億、13萬億和10.24萬億元人民幣。

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