中國經濟：傳監管部門促券商放慢創板IPO申請速度

外媒報道指，內地推行註冊制改革所引發的新股上市熱潮，令交易所處理能力面臨挑戰。近期中國證券監管部門據報與部分中資券商溝通，要求放慢創業板新股IPO申請速度。

消息指，深交所目前已經超負荷工作，監管部門期望企業在2020年年報材料準備完整後再一併遞交申請，相關要求或擴至A股其他板塊，但對於已進入程序的企業IPO則不受影響。

深交所官網顯示，至27日，創業板註冊制下深交所已累計受理420家企業的IPO申請，目前仍在受理及問詢狀態的各有40及134家。中國證監會主席易會滿本月「放口風」，揚言會選擇適當時機全面推進註冊制改革。

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