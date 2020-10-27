【翻版大躍進】內地半導體業投資一哄而上　存爛尾風險

面對中美科技戰，內地為擺脫晶片技術的劣勢，官方大力扶持半導體產業發展。內地傳媒引述評論指，地方政府只關注短期政績，給沒經驗、沒技術、沒人才的「三無」企業可乘之機，致使近年六大省份約600億人民幣半導體項目先後停擺，引發爛尾潮，故呼籲要防止企業「一哄而上」帶來惡性競爭。

業界評論指出，內地早已成為全球最大的半導體消費市場，但多年來，半導體進口額卻超過石油，位居各類進口產品之首，顯見內地的國產半導體自給率嚴重不足；尤其近一兩年，華為、中興等國產龍頭企業成美國圍堵的對象，凸顯內地半導體業的弱點。

雖然如今產業政策和資金有利增加半導體業行業投資，但投資過熱也帶來低水平重復建設，甚至是「騙補」等行業亂象，導致沒經驗、沒技術、沒人才的「三無」企業可乘之機，造成「一哄而上」的資源錯配。過去內地的新能源汽車行業發展，就是典型例子。

故評論敦促官方要慎防半導體產業投資過熱，帶來「劣幣驅逐良幣」效應，「一哄而上」帶來的不良後果，不僅是部分項目「爛尾」造成的資源浪費，甚至哄抬人工、原材料價格，帶來惡性競爭，不利於內地晶片產業長期發展，建議以「主體集中、區域集聚」原則，做好規劃布局，營造產業發展的良好環境。

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