新盤動向：名日·九肚山周六開售98伙　平均呎價近1.8萬

新盤開售攻勢持續。長實地產投資董事黃思聰表示，沙田名日·九肚山認購反應理想，剛再加推27伙，當中首度推出連平台特色戶，整體折實平均呎價17,686元，折實售價由785萬至2,371萬元，呎價介乎16,219至19,339元，部分單位已加價2%至3%。

項目亦已發出銷售安排，落實本周六開售首輪98伙，包括49伙兩房戶、其餘為三、四房大戶，折實平均呎價17,839元，較同區折讓超過一成。而整批單位折實呎價15,599至22,557元，售價由762.8萬至2,764.4萬元。發展商將於周五下午3時截止接受認購。

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