【大行觀點】大摩：係時候瞓身押注新興市場貨幣及主權債…

距離美國總統大選僅餘一周，投資銀行摩根士丹利指出，在市場定價反映拜登將勝選的同時，出現意外事件的時間已愈來愈少，加上年底季節行情，是時候瞓身押注(「All in」)新興市場貨幣和主權債務。

外媒報道，以James Lord為首的大摩分析師上周五(23日)發布研究報告指出，市場似乎低估了「藍色浪潮」的可能性，即由民主黨在總統、參議院和眾議院全面獲勝。該行又認為，時間有限再加上許多選民已提早投票，由民調或其他事件改變選情的機會非常有限。

儘管選舉結果仍存在不確定性，但他認為，對那些希望民主黨獲勝的人來說，新興市場的風險回報率更吸引，尤其一旦形成完全執政(United government)，可能催生大規模的刺激措施和一套更一致的經濟政策。

該行表示，目前已在南非蘭特和俄羅斯盧布建倉，並看好巴西雷亞爾、墨西哥披索和哥倫比亞披索。至於新興市場主權債，該行已提高對南非、巴西、埃及、加納、烏克蘭以及墨西哥的風險敞口。

市場預期，疫情疫苗乃全球經濟復甦的重要關鍵，惟該行認為，新興市場可能更充分參與全球經濟的復甦過程。若疫苗面世，有可能看到投資者的部位出現輪轉，資金將從已復甦的經濟體如中國，轉向其他新興市場。

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