【亂世買金】中國黃金協會：第三季金條幣銷量按季增66%

內地傳媒引述中國黃金協會指出，黃金首飾加工零售企業抓住金價上升及消費復甦機遇，加緊研發輕量化、高附加值產品，令飾金消費量降幅已大幅收窄。此外，金價的大幅波動和寬鬆的貨幣政策，引起投資者對黃金的關注，故第三季內地金條金幣銷量按季增長66.73%。

另一方面，內地黃金ETF市場規模進一步擴大，黃金ETF產品已增至11個。截至9月底，內地黃金ETF持倉量約69.5噸，較年初增長約55%。

2020年首三季，上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量雙邊4.95萬噸，按年下降9.87%，成交額雙邊達18.94萬億元人民幣，按年增長12%；上海期貨交易所全部黃金品種累計成交量雙邊8.28萬噸，按年增長16.96%，成交額雙邊達31.46萬億元，按年增長38.88%。

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