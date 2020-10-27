新股女王：螞蟻或破新股認購人數紀錄　難保證人人有份

據招股書，螞蟻H股公開發售部分4,176.8股，佔總發行2.5%。根據回撥機制，若公開發售超購20倍或以上，公開發售服份總數增至約1.67億股，佔比提升至10%。換言之，最多有334.142萬手可供散戶認購。

鍾氏指，是次可供認購數目不少，現時新股分派分開甲組及乙組，兩者各佔一半，即甲組可分派約163萬手，理論上假設100萬人認購，能做到「一人一手」有餘。不過，新股分貨是按公平原則，除了考慮認購人數及可分派的手數外，大、中、小型投資者亦會顧及，包括部分以孖展「入飛」的投資者，故最終能否「人人有份」要視乎最認購分布情況。

她續說，是次螞蟻集團會吸引大量投資者認購，當中亦包括投資經驗較淺的普羅大眾，冀以自身在資本市場多年的經驗，為潛在投資者解難。同時提醒投資者，資本市場變化萬千，任何投資都有風險，要量力而為。

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