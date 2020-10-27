新盤動向：帝御．星濤已收2207票 料周日開售

多個大型新盤魚貫開售。恒業物業代理營業(一)部總經理林達民稱，屯門帝御·星濤暫已錄得約2,207張入票，包括51張代理入票，超額認購逾10倍。積極計劃周二(27日)傍晚加推3號價單，預料將會輕微加價，並好大機會星期日開售，將推出約40%單位發售，成為11月首個開售新盤。

另一方面，樓盤是次特別於展銷中心引入海岸全息投影感官世界，透過270度大型銀幕及投影技術等，讓參觀人士率先感受樓盤灣區生活實況。

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