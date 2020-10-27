觀塘商廈LT Tower推出招租　意向呎租19元起

仲量聯行表示，由「燈芯絨大王」江達可於2015年購入，並斥資近3億港元於打造的觀塘活化寫字樓項目LT Tower即將入伙，現以意向呎租19元起推出招租。

該項目樓高14層，地下及1樓為商舖，其餘為寫字樓樓層。標準寫字樓樓層基本為一層14伙，面積約由563至1,098方呎。

該行資本市場部執行董事陳柱衡稱，區內各項商住地標相繼落成，現時同區大型購物商場只有APM，而與LT Tower一街之隔的新鴻基巴士廠重建項目，將提供逾100萬方呎商業樓面，另觀塘市中心重建住宅項目凱匯亦會於明年入伙，料將帶動商用物業租賃需求。

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