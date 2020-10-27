【獅王業績】滙控祈耀年︰低息下會力拓費用收入
2020年10月27日 15:47
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祈耀年
儘管滙豐控股(00005)業績勝預期，惟收入增長仍有欠動力。行政總裁祈耀年表示，在低息環境下會力拓費用收入相關業務，將聚焦於亞洲、中國及香港的財富管理、保險及私人銀行業務，冀抵消低息環境對淨利息收入帶來的負面影響。
對於今年滙控股價表現令市場大失所望，他指，過去一年經營環境困難，集團會於可控制的範圍盡力做好，並會於潛力較高的地區及業務加大投資。
市場關注何時恢復派發股息，他表示，按照目前的資本及財務狀況，期望明年能恢復派息。至於業績報告談及的「保守股息」、以至未來派息水平，及會否追補早前暫停派發的金額，管理層則未有正面回應，僅指明白對股東有逼切需要，仍需視乎監管機構的政策，冀於明年2月公布派息安排。
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