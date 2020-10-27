注意！境內外人民幣一年掉遠期點　5年來首現倒掛

境內外人民幣一年掉遠期點出現5年以來首現倒掛。境外機構指出，離岸人民幣(CNH)匯率對沖成本有望低於在岸人民幣(CNY)匯率。

市場分析認為，中國境內美元流動性寬鬆，而臨近年底人民幣資金偏貴，加強了境內利差的相對優勢，讓一年掉遠期點出現倒掛。

杭州銀行資金運營中心副總經理張治青稱，近幾個月中國出口貿易順差大，導致境內美元增加，同時近期CNY的流動性較緊張，令境內息差高於境外，加上海外債券投資資金的外匯對沖因素，使境內外一年掉遠期點倒掛。

張表示，境內銀行年底前有穩負債及穩規模的需求，供求變化讓境內短期人民幣資金成本增加，結構性的息差倒掛可能持續一段時間。若此趨勢持續，海外債券投資者可能轉去離岸市場做匯率對沖。

中銀證券全球首席經濟學家、外匯管理局國際收支司前司長管濤於周一(26日)在內媒撰文指出，人民幣10月走勢偏強，外匯市場有自我強化的迹象，市場出現了升值情況下的順周期行為，短期內可能加劇外匯供求矛盾、加速匯率升值。他又指，市場以平常心看待匯率雙向波動，堅持風險中性，能避免外匯市場順周期行為引發的「羊群效應」，有助促進外匯收支平衡，防止匯率過度調整。

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