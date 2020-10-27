太古城業主反對車位租轉售 稱審查出售合法性
2020年10月27日 16:02
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市場流傳有5位鰂魚涌太古城6期業主，向同期數居民發信，認為太古地產(01972)出售該期數車位，對現有車位使用者有嚴重長期不利影響，並提出4項理由，包括不滿車位銷售價格過高、投資缺乏吸引力、日後每月額外停車場管理費及維修費將由新業主支付，以及未來轉售沒有限制將增加停車場價格的投機性等。認為出售停車位剝奪了住戶的權利，可能違反普通法律，並就出售的合法性申請司法審查，呼籲其他業主不要購買車位。
據了解，太古地產於本月中公布，由本月起分階段推出太古城第六期所有車位，首批透過招標出售32個私家車車位及4個電單車位，私家車位指引價為300萬港元。
太古地產發言人表示，不評論個別業主就太古城第六期車位出售事宜的意見或行動。而太古城第六期首批32個私家車車位及4個電單車車位推售至今，公司接獲眾多表示意向的查詢，將如期於2020年11月2日下午3時正截止招標。
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