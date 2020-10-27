太古城業主反對車位租轉售　稱審查出售合法性

據了解，太古地產於本月中公布，由本月起分階段推出太古城第六期所有車位，首批透過招標出售32個私家車車位及4個電單車位，私家車位指引價為300萬港元。

太古地產發言人表示，不評論個別業主就太古城第六期車位出售事宜的意見或行動。而太古城第六期首批32個私家車車位及4個電單車車位推售至今，公司接獲眾多表示意向的查詢，將如期於2020年11月2日下午3時正截止招標。

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