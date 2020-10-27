【市後重點睇】道期升61點　港匯強勢

2020年10月27日 16:16
  • 東網電視
    更多新聞短片
    美匯指數企93關，離岸人民幣(CNH)報6.7011，港匯強見7.75，美元兌日圓處104.82，歐元報1.1821，英鎊企1.3019。金價報1,904美元。油價微升，布油報40.78美元，紐油見38.84美元。道指期貨升61點。
    ●市後關注點
    -20:30　美國9月耐用品訂單
    -21:00　美國8月標普/Case-Shiller廿大城市樓價指數
    -22:00　美國10月消費者信心指數
    ●恒生指數全日收報24,787點，跌131點或0.53%，連升6日告終；主板成交1,305億港元。千呼萬喚的螞蟻集團今日招股，阿里巴巴收升0.67%報300元。騰訊表現耀眼，股價曾飆4.8%，創588.5元新高，全日收報585元，升4.18%。滙豐業績勝預期，股價收報33.8元，升4.8%。https://bit.ly/2Huxzu5
    ●A股快報：滬綜指收升3點，創業板指漲1.2%。https://bit.ly/37JryEd
    -周六福擬IPO，主營業務收入來自加盟模式。
    ●香港9月出口貨值按年升9.1%。
    ●【藍色浪潮】貝萊德：下調美債評級，美元弱勢難改。
    ●【全球攬炒】傳德國擬將今年經濟收縮預測調整至5.5%。
    ●【大行觀點】大摩：係時候瞓身押注新興市場貨幣及主權債…
    ●【亂世買金】中國黃金協會：第三季金條幣銷量按季增66%。
    ●放下傲慢與偏見！「鱷王」籲投資者看清中國機會。
    ●全球經貿戰：
    -受惠Apple設廠投資，越南窮省經濟起飛。
    -日本擬設金融特區，目標取代香港地位。
    ●天星銀行貸款服務息低至2.99厘，總借貸可達月薪21倍。
    ●新冠肺炎：美國個人儲蓄率降至一成，開支仍趨保守。
    ●南韓第三季GDP初值回升，按季增1.9%。
    ●新冠肺炎：疫下發行激增，新興市場債務首破4萬億美元。
    ●中美科技戰：美國被點死穴，九成電動車關鍵資源由華掌控。
    ●中國經濟：
    -傳中證監擬合併深交所主板及中小板。
    -傳監管部門促券商放慢創板IPO申請速度。
    -9月規模以上工企利潤按年增10.1%。
    -9月內地新增投資者154.13萬名，按年增60%。
    ●內地物流業首三季收入回復增長，市場規模已近正常。
    ●螞蟻上市：
    -螞蟻集團上市，馬雲全球富豪排名躍升至第11位。
    -破紀錄！傳螞蟻H股提前兩天結束國際配售。
    -螞蟻勢帶挈中金全球承銷商地位，中資券商迎來廿年最輝煌一刻。
    -新股女王：螞蟻或破新股認購人數紀錄，難保證人人有份。
    ●【獅王業績】
    -滙豐第3季稅前利潤30.74億美元。
    -滙控香港區第3季除稅前利潤按年倒退37%。
    ●新盤動向：
    -嘉峯匯加推168伙，平均呎價逾2.47萬元。
    －－－－－
    星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
    登記：https://starphome.com/berkeley
    查詢：23383021
    Whatsapp：97273299
    【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！