【市後重點睇】道期升61點　港匯強勢

美匯指數企93關，離岸人民幣(CNH)報6.7011，港匯強見7.75，美元兌日圓處104.82，歐元報1.1821，英鎊企1.3019。金價報1,904美元。油價微升，布油報40.78美元，紐油見38.84美元。道指期貨升61點。

●市後關注點

-20:30 美國9月耐用品訂單

-21:00 美國8月標普/Case-Shiller廿大城市樓價指數

-22:00 美國10月消費者信心指數

-周六福擬IPO，主營業務收入來自加盟模式。

●香港9月出口貨值按年升9.1%。

●【藍色浪潮】貝萊德：下調美債評級，美元弱勢難改。

●【全球攬炒】傳德國擬將今年經濟收縮預測調整至5.5%。

●【大行觀點】大摩：係時候瞓身押注新興市場貨幣及主權債…

●【亂世買金】中國黃金協會：第三季金條幣銷量按季增66%。

●放下傲慢與偏見！「鱷王」籲投資者看清中國機會。

●全球經貿戰：

-受惠Apple設廠投資，越南窮省經濟起飛。

-日本擬設金融特區，目標取代香港地位。

●天星銀行貸款服務息低至2.99厘，總借貸可達月薪21倍。

●新冠肺炎：美國個人儲蓄率降至一成，開支仍趨保守。

●南韓第三季GDP初值回升，按季增1.9%。

●新冠肺炎：疫下發行激增，新興市場債務首破4萬億美元。

●中美科技戰：美國被點死穴，九成電動車關鍵資源由華掌控。

●中國經濟：

-傳中證監擬合併深交所主板及中小板。

-傳監管部門促券商放慢創板IPO申請速度。

-9月規模以上工企利潤按年增10.1%。

-9月內地新增投資者154.13萬名，按年增60%。

●內地物流業首三季收入回復增長，市場規模已近正常。

●螞蟻上市：

-螞蟻集團上市，馬雲全球富豪排名躍升至第11位。

-破紀錄！傳螞蟻H股提前兩天結束國際配售。

-螞蟻勢帶挈中金全球承銷商地位，中資券商迎來廿年最輝煌一刻。

-新股女王：螞蟻或破新股認購人數紀錄，難保證人人有份。

●【獅王業績】

-滙豐第3季稅前利潤30.74億美元。

-滙控香港區第3季除稅前利潤按年倒退37%。

●新盤動向：

-嘉峯匯加推168伙，平均呎價逾2.47萬元。

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