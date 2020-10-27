【市後重點睇】道期升61點 港匯強勢
2020年10月27日 16:16
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美匯指數企93關，離岸人民幣(CNH)報6.7011，港匯強見7.75，美元兌日圓處104.82，歐元報1.1821，英鎊企1.3019。金價報1,904美元。油價微升，布油報40.78美元，紐油見38.84美元。道指期貨升61點。
●市後關注點
-20:30 美國9月耐用品訂單
-21:00 美國8月標普/Case-Shiller廿大城市樓價指數
-22:00 美國10月消費者信心指數
●恒生指數全日收報24,787點，跌131點或0.53%，連升6日告終；主板成交1,305億港元。千呼萬喚的螞蟻集團今日招股，阿里巴巴收升0.67%報300元。騰訊表現耀眼，股價曾飆4.8%，創588.5元新高，全日收報585元，升4.18%。滙豐業績勝預期，股價收報33.8元，升4.8%。https://bit.ly/2Huxzu5
●A股快報：滬綜指收升3點，創業板指漲1.2%。https://bit.ly/37JryEd
-周六福擬IPO，主營業務收入來自加盟模式。
●香港9月出口貨值按年升9.1%。
●【藍色浪潮】貝萊德：下調美債評級，美元弱勢難改。
●【全球攬炒】傳德國擬將今年經濟收縮預測調整至5.5%。
●【大行觀點】大摩：係時候瞓身押注新興市場貨幣及主權債…
●【亂世買金】中國黃金協會：第三季金條幣銷量按季增66%。
●放下傲慢與偏見！「鱷王」籲投資者看清中國機會。
●全球經貿戰：
-受惠Apple設廠投資，越南窮省經濟起飛。
-日本擬設金融特區，目標取代香港地位。
●天星銀行貸款服務息低至2.99厘，總借貸可達月薪21倍。
●新冠肺炎：美國個人儲蓄率降至一成，開支仍趨保守。
●南韓第三季GDP初值回升，按季增1.9%。
●新冠肺炎：疫下發行激增，新興市場債務首破4萬億美元。
●中美科技戰：美國被點死穴，九成電動車關鍵資源由華掌控。
●中國經濟：
-傳中證監擬合併深交所主板及中小板。
-傳監管部門促券商放慢創板IPO申請速度。
-9月規模以上工企利潤按年增10.1%。
-9月內地新增投資者154.13萬名，按年增60%。
●內地物流業首三季收入回復增長，市場規模已近正常。
●螞蟻上市：
-螞蟻集團上市，馬雲全球富豪排名躍升至第11位。
-破紀錄！傳螞蟻H股提前兩天結束國際配售。
-螞蟻勢帶挈中金全球承銷商地位，中資券商迎來廿年最輝煌一刻。
-新股女王：螞蟻或破新股認購人數紀錄，難保證人人有份。
●【獅王業績】
-滙豐第3季稅前利潤30.74億美元。
-滙控香港區第3季除稅前利潤按年倒退37%。
●新盤動向：
-嘉峯匯加推168伙，平均呎價逾2.47萬元。
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