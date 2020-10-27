歐股開市個別發展　英國石油績優升近2%

德國政府將上調今年經濟增長預測，歐股個別發展，其中英股跌0.02%至5,791點；德股報12,186點，升8點或0.07%；法股報4,803點，跌不足1點或0.25%。

外電引述消息報道，德國政府將上調對2020年國內生產總值(GDP)的預測，由估計收縮5.8%，調整至收縮5.5%，意味着由新冠肺炎疫情大流行引發的經濟衰退，將較2009年全球金融危機時，經濟創紀錄收縮5.7%稍為溫和。

滙豐控股2020年第3季列帳基準稅前盈利按年倒退36.44%，至30.74億美元，勝於市場預期中位數20.68億美元。滙控倫敦股價飆5.56%至337.4便士。

英國航空公司易捷航空售後回租9架飛機，籌集近4億美元，公司股價升1.1%。

能源巨頭英國石油公司第三季度純利1億美元，相比第二季度虧損67億美元，好過市場預期，主要受惠於油價上漲和沒有重大的勘探減值。英國石油升近2%。

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