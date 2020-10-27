油塘工廈擬重建商住物業　提供445伙

油塘工業區逐步轉型為新住宅區，城市規劃委員會新錄1宗住宅規劃申請，地盤為四山街8號世運貨倉，計劃重建作商住發展，提供約445個單位。

相關文件顯示，上址佔地約38,611方呎，現為「住宅(戊類)」用途，擬議地積比率近6.4倍，將重建為一幢23層高商住大樓，總樓面約246,161方呎，住宅面積佔約193,056方呎，提供戶型以一至兩房為主。

申請人指出，設計上會在崇耀街交還1.5米闊的土地，在申請地點旁作將來的舖設行人路或道路擴闊工程，同時在申請地點內將提供一條5.5米闊的有蓋行人通道，連結崇耀街及四山街，並會沿四山街的地面提供23米闊的廣場，改善行人連接、美化街景以及增加公共空間。

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