香港9月出口貨值按年升9.1%　終止6個月跌勢

政府統計處公布，2020年9月份商品整體出口貨值為3,793億元，較2019年同月上升9.1%，終止連續6個月跌勢。而期內商品進口貨值為3,920億元，按年上升3.4%。2020年9月份錄得有形貿易逆差127億元，相等於商品進口貨值的3.2%。

政府發言人表示，9月商品出口按年顯著回升，主要是受輸往內地的出口明顯加快所帶動。輸往美國的出口在9月回復溫和增長，而歐盟的出口跌幅則大幅收窄，反映兩地經濟復蘇。輸往其他主要亞洲市場的出口則表現不一。

展望未來，內地經濟正穩健復甦，料會在短期為香港的出口提供一些支持。然而，部分先進市場的疫情再度惡化，為當地的短期經濟前景帶來不確定性。中美關係發展、地緣政治緊張局勢，以及歐盟與英國的貿易談判也值得關注。政府會密切留意相關發展。

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