【產經直播】螞蟻集團點抽至醒？
2020年10月27日 16:42
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隔晚美股急跌，港股周二(27日)跟隨下跌，一度跌超過300點，最終收報24,787點，跌131點。美國總統大選選情仍未明朗，繼續影響港股走勢？內地正舉行五中全會，何解撐唔起港股？
滙豐控股(00005)第3季業績，列帳基準稅前盈利按年倒退36%，至30.74億美元，好過市場預期，另外，集團正考慮就本財年派發較為保守的股息，股份即市一度升超過5%，可以繼續向上望？
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