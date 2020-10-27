螞蟻集團膺中國最值錢金融科技企業

十強金融科技企業主要覆蓋理財、小額貸款、支付、互聯網金融信息服務等領域，當中8家以B2C業務為主。

胡潤研究院列出的中國10強本土金融科技企業，按照企業市值或估值進行排名。上市公司市值按照2020年10月15日的收盤價計算，非上市公司估值參考已公開的、最新一輪融資估值，或參考同類上市公司估值。

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