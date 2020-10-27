螞蟻集團膺中國最值錢金融科技企業
2020年10月27日 16:58
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胡潤研究院發布《中國10強金融科技企業》排行榜，螞蟻集團以2.1萬億元人民幣(下同)價值，大幅拋離位居第二名、中國平安(02318)旗下陸金所，陸金所價值為2,700億元。東方財富則以2,215億元排第三。
京東數科和微眾銀行同以2,000億元價值並列第四。第六至十位依次為恒生電子、同花順、蘇寧金服、眾安在綫(06060)和金融壹賬通。
十強金融科技企業主要覆蓋理財、小額貸款、支付、互聯網金融信息服務等領域，當中8家以B2C業務為主。
胡潤研究院列出的中國10強本土金融科技企業，按照企業市值或估值進行排名。上市公司市值按照2020年10月15日的收盤價計算，非上市公司估值參考已公開的、最新一輪融資估值，或參考同類上市公司估值。
胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，螞蟻、騰訊(00700)和平安的馬雲、馬化騰和馬明哲，目前是金融科技行業的領導者，但應該注意到其他的大數據巨頭，如百度、拼多多、美團(03690)和滴滴等，目前還沒進入十強，但未來也有很大的上升機會。
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