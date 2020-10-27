中國宇天周四起遭取消上市地位

該公司的股份自2019年3月29日起已暫停買賣。根據《GEM規則》第9.14A條，若該公司未能於3月28日或之前復牌，聯交所可將該公司除牌。

該公司未能於2020年3月28日或之前履行聯交所訂下的所有復牌指引而復牌。於2020年5月8日，GEM上市委員會決定根據《GEM規則》第9.14A條取消該公司股份在聯交所的上市地位。

該公司於2020年5月25日向GEM上市覆核委員會申請覆核GEM上市委員會的決定。GEM上市覆核委員會於2020年10月15日決定維持GEM上市委員會取消該公司上市地位的決定。按此，聯交所將於2020年10月29日上午9時起取消該公司的上市地位。

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