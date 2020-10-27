新股專輯：榮昌生物明起招股 19名基礎投資者撐場
2020年10月27日 17:02
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生物製藥公司榮昌生物製藥(09995)周三起至下周一(28日至11月2日)招股，每股招股價介乎50.3至52.1港元，每手500股，入場費26,312.51元，預期11月9日掛牌。摩根士丹利亞洲、華泰金控香港、J.P. Morgan Securities(Far East)為聯席保薦人。
該公司為尚未有盈利或收入生物科技公司，是次發行7,653.7萬股H股，90%為國際配售，10%為本港公開售，集資最多39.87億元，所得約50%用於候選藥物的臨床開發及商業化；約25%用於建設新生產設施以擴大商業生產產能；約15%用於償還借款；約10%用作一般企業及營運資金用途。
公司引入共19名基礎投資者，合共認購2.275億美元等值股份，其中富達基金認購3,800萬美元、貝萊德認購2,000萬美元、新加坡國家投資公司GIC認購1,000萬美元，及中生製藥(01177)認購600萬美元等。
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