新股專輯：榮昌生物明起招股　19名基礎投資者撐場

該公司為尚未有盈利或收入生物科技公司，是次發行7,653.7萬股H股，90%為國際配售，10%為本港公開售，集資最多39.87億元，所得約50%用於候選藥物的臨床開發及商業化；約25%用於建設新生產設施以擴大商業生產產能；約15%用於償還借款；約10%用作一般企業及營運資金用途。

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