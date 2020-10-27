【獅王業績】滙豐投資中國策略不變　未披露重組細節

重組方面，集團則未有披露太多細節，財務總監邵偉信表示，截至今年9月底，已減少約5,000員工，預計至年底裁減總數約1萬人。

根據業績報告，9月底止全職僱員人數約為23.03萬人，較去年底減少5,034人，合約員工人數為6,131人，期內減少1,280人。

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