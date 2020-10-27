【獅王業績】高盛維持滙豐買入評級 目標價34.6元
2020年10月27日 17:04
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投資銀行高盛證券發表報告指，滙豐控股(00005)第3季經調整除稅前盈利分別優於市場及高盛預期54%及47%，主要因為信貸撥備較預期少。該行維持對滙控的買入評級，認為滙控恢復派息及降低信貸費用有助改善集團盈利表現，預計股價反應正面，惟地緣政治仍為一大風險。
花旗銀行表示，滙控歐洲的表現優於預期，亞洲則稍弱。該行採用兩階段分紅折價模型(DDM)對滙豐銀行進行估值，目標價為34.6元。
美銀證券則下調滙控今年撥備預測至92億美元，較早前預測下降13%，並上調滙控今年至2020年每股盈分別為8.3%、3.7%及10%，目標價為35.42元。
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