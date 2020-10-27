【全球攬炒】上半年全球FDI按年縮近半　中國保持平穩

全球經濟放緩，加上新冠肺炎來襲，聯合國周二(28日)表示，今年上半年全球外商直接投資(FDI)較去年同期減少近一半。

聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)報告顯示，2020年上半年全球FDI錄得3,990億美元，按年減少49%，降幅比預期的40%大。流入歐洲經濟體的FDI從2,020億美元減少至負70億美元，首次轉為負值；流入美國的FDI減少61%至510億美元。

UNCTAD投資和企業司司長詹曉寧預計，今年資金流將減少30至40％，2021年將減少5至10％。這些數據包括跨境併購、新開發投資項目和項目融資交易。他續稱，在外國直接投資方面中國正在逆勢增長，FDI流量保持相對平穩。據最新數據，今年首三季流入中國的外商直接投資總計增長2.5％。

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