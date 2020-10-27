【零售浩劫】I.T預警半年續錄不少於3億元淨虧損
2020年10月27日 18:19
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I.T(00999)發盈利警告，根據已審閱之截至2021年2月28日止財政年度第二季度內產生的商譽、物業、家具及設備及使用權資產之減值撥備及財務報表草擬本，董事會預期集團於截至2020年8月31日止6個月將錄得不少於3億港元之淨虧損，相對2019年8月31日止6個月錄得淨虧損7,100萬元。
集團指，新冠肺炎疫情導致全球消費者消費意欲下降，在面對異常艱難的營商環境，集團提供額外折扣以此刺激銷量。縱然集團於截至2020年8月31日止期間已迅速及果斷地採取行動減省成本，然而，所省卻的經營成本不足以抵銷銷售和毛利率下降。
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