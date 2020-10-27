港華燃氣向上海燃氣增資47億人幣
2020年10月27日 18:20
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港華燃氣(01083)公布，斥47億元人民幣增加上海燃氣有限公司之註冊資本及資本公積。於交割後，港華燃氣及申能集團將分別持有目標公司之25%及75%股權。
港華燃氣已獲得直接股東中華煤氣(00003)對增資之不可撤銷及無條件的書面批准，故港華燃氣董事會無意召開港華燃氣股東大會以取得股東對增資作為港華燃氣的主要交易的批准。
上海燃氣有限公司主要業務包括管道燃氣的營運，管道燃氣基礎設施的建設、營運和管理，液化天然氣接收站及儲存，有關燃氣的施工材料、用具和設施的銷售，有關燃氣的質量控制服務以及有關燃氣的技術開發、諮詢、服務和轉讓。於公告日上海燃氣有限公司由申能集團持有其100%股權。
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