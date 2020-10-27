港華燃氣向上海燃氣增資47億人幣

上海燃氣有限公司主要業務包括管道燃氣的營運，管道燃氣基礎設施的建設、營運和管理，液化天然氣接收站及儲存，有關燃氣的施工材料、用具和設施的銷售，有關燃氣的質量控制服務以及有關燃氣的技術開發、諮詢、服務和轉讓。於公告日上海燃氣有限公司由申能集團持有其100%股權。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299