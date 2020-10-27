新股專輯：榮昌不擔心招股反應　料紅斑狼瘡新藥年內獲批

董事長王威東表示，泰它西普的定價，將參考同類產品的定價，以及國內患者的支付能力，並爭取盡快納入國家醫保目錄。

王氏指，公司過去主要競爭力在於新產品的研發，雖然目前產品尚未推出市面，公司沒有藥物商業化經驗，但隨產品管線的發展，藥品商業化對公司而言是挑戰亦是機會。團隊有豐富經驗，會做好產品銷售規劃，對發展有信心。

該公司每股招股價介乎50.3至52.1港元，發行7,653.7萬股H股，集資最多39.87億元。每手500股，入場費26,312.51元，預期11月9日掛牌。摩根士丹利亞洲、華泰金控香港、J.P. Morgan Securities(Far East)為聯席保薦人。

值得留意的是，是次獲19名基礎投資者撐場，合共認購2.275億美元等值股份。富達基金認購3,800萬美元；貝萊德、LAV、清池資本各認購2,000萬美元；奧博資本認購1,500萬美元；Janchor認購1,200萬美元；位於紐約及倫敦資產管理公司Hudson Bay、醫療投資公司維梧資本、中國投資管理公司高瓴資本、投資公司Matthews、Cormorant、新加坡主權財富基金新加坡國家投資公司(GIC)分別認購1,000萬美元；Octagon認購800美元；資產管理公司RBC Global AM認購700萬美元；中信產業投資基金管理、中國生物製藥( 01177 )各認購600美元；易方達基金認購550萬美元；Cherry Tomatoes International Ltd及New China Capital各認購500萬美元。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299