新盤動向：御半山兩期周六發售6伙 入場費600萬有找
2020年10月27日 18:25
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現樓新盤承接理想。新鴻基地產(00016)旗下屯門御半山，自本月初起以現樓形式推售以來，屢錄成交。兩期至今累售936伙，佔單位可售總數逾98%，套現超過61.5億元，兩期平均成交呎價為16,288元。
發展商今日(27日)再度更新第1及2期4伙單位的價單，個別單位加價高達5%。同時亦於今天上載新銷售安排，加推第1及2期分別4及2伙，實用面積由312至455方呎，當中包括2伙一房、2伙一房連儲物房及2伙兩房。若以60日付款計劃計算，折實平均呎價16,914元，折實售價由596.75萬至737.1萬元，呎價15,531至19,374元。該批單位將於本周六(31日)上午11時開始以先到先得形式發售。
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