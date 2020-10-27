新盤動向：御半山兩期周六發售6伙　入場費600萬有找

發展商今日(27日)再度更新第1及2期4伙單位的價單，個別單位加價高達5%。同時亦於今天上載新銷售安排，加推第1及2期分別4及2伙，實用面積由312至455方呎，當中包括2伙一房、2伙一房連儲物房及2伙兩房。若以60日付款計劃計算，折實平均呎價16,914元，折實售價由596.75萬至737.1萬元，呎價15,531至19,374元。該批單位將於本周六(31日)上午11時開始以先到先得形式發售。

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