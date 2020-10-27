中國經濟：傳人行要求停用人民幣中間價逆周期因子

外媒引述消息人士透露，人民銀行已經暫停在人民幣中間價計價中使用逆週期因子。

在過往幾個月中，人民幣兌美元匯率持續趨強，加快境外資金流入。由5月下旬至今，離岸人民幣兌美元上升超過6%。

人行已要求14間銀行提供及調整其模型，以更好地反映匯率的彈性，使市場有更大空間主導人民幣。

人民銀行對上一次重啟「逆周期因子」，為2018年8月下旬。市場認為，中間價定價機制加入對沖市場「羊群效應」的「逆周期因子」，有助穩定人民幣匯價。值得留意的是，人行再對上一次實施「逆周期因子」近8個月，期間在岸人民幣累漲7.24%。

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