新盤動向：133 PORTOFINO累沽5伙 加推10伙標售
2020年10月27日 18:32
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田兆源
一手豪宅市道熱鬧。信和置業(00083)旗下西貢133 PORTOFINO剛再錄成交，單位為1座3樓B室，實用面積1,164方呎，成交價2,546萬元，呎價21,873元。項目推出至今已累售5伙海景大宅，累積套現約1.55億元。
因應市場需求，項目加推10個單位以招標形式發售，本周六(31日)起接受入標。該公司集團聯席董事田兆源指出，樓盤為香港首個榮獲國際級《WELL建築標準™️》Core V.2認證的住宅項目，《WELL建築標準™️》是全球首個融合建築及身心健康的建築標準認證體系，從而提升可持續發展，享受健康生活。
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