新盤動向：133 PORTOFINO累沽5伙　加推10伙標售

因應市場需求，項目加推10個單位以招標形式發售，本周六(31日)起接受入標。該公司集團聯席董事田兆源指出，樓盤為香港首個榮獲國際級《WELL建築標準™️》Core V.2認證的住宅項目，《WELL建築標準™️》是全球首個融合建築及身心健康的建築標準認證體系，從而提升可持續發展，享受健康生活。

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