金管局：「預先批核還息不還本」逾百家銀行參與

香港金融管理局總裁余偉文於《匯思》撰文，該局與銀行業界積極協調，鼓勵銀行善用本身的信貸空間，為企業繼續提供貸款，當中「預先批核還息不還本」計劃，逾100家銀行參與計劃。根據銀行提供的資料，截至2020年9月底，就上述計劃及其他支援企業客戶的措施已經批出約4.9萬宗，涉及金額約5,900億元。

香港按揭證券公司亦決定將中小企融資擔保計劃下八成及九成信貸擔保產品的延遲償還本金措施延長6個月至2021年3月底，延遲償還本金期由最長12個月增至18個月。兩項產品在今年首9個月共批出超過3,700宗申請，金額約110億元。

按證公司於今年4月新推出的「百分百擔保特惠貸款」，最近亦將每家企業最高貸款額，由6個月提高至12個月僱員薪金及租金的總和(最高500萬元)，並將最長還款期由3年延長至5年。特惠貸款自推出以來已為過萬家企業提供及時雨，涉及總金額超過270億元。

他並指，改善中小企的融資問題，數據會是一大助力。如果能夠讓中小企更容易、有效地分享營商數據，例如每月甚至是每日的貿易和銷售數據，讓銀行可以獲取更全面、實時的信息，以掌握企業最新的經營狀況和業務前景，並進行更精準和客觀的風險評估，將有助中小企更容易、快捷地獲取銀行融資。

他認為，有了更全面、實時的數據，銀行可以運用數據科學進行詳細分析和評估企業的財務能力，讓銀行能更好地管理風險之餘，也有助中小企更容易獲得銀行貸款，達致銀行和中小企雙贏的局面，透露該局正就上述概念作具體構思。

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