新股專輯：螞蟻孖展認購逾千八億 券商加碼再「借爆」
2020年10月27日 19:03
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矚目新股螞蟻集團(06688)周二(27日)首日公開招股，認購反應相當熱烈，孖展認購逾1,800億元，更有券商孖展額度「借爆」後加碼，再「借爆」。
中銀香港表示，該行早前預留的新股孖展額度已滿，並已加推額度以回應客戶需求，先到先得，額滿即止。另外，客戶多選用手機銀行及網上銀行認購螞蟻，佔整體認購筆數達96%。中銀香港推出認購優惠，經電子渠道認購新股，融資年利率劃一0.5%。
滙豐表示，該行截至晚上6點，已接獲超過500億元的孖展申請。滙豐已為個人客戶預留超過1,000億元資金作螞蟻集團新股認購貸款，客戶透過任何渠道申請，年利率均可低至0.48%。
綜合14間券商數據，合共為其借出1,306.8億元孖展額。連同滙豐借出的孖展，合共錄逾1,860.8億元孖展認購，相當於公開發售集資33.41億元計，超額認購逾54.69倍。
其中，大華繼顯預留的200億元已全數借出，加碼80億元後，再度「借爆」。時富50億元的孖展額度亦「借爆」，將加碼至60億元。
值得留意的是，由於已超購20倍，勢必觸發回撥機制。公開發售服份總數增至約1.67億股，佔比由2.5%提升至10%。換言之，最多有334萬手可供散戶認購。
另外，有券商出現大塞車情況。富途於周二早上一度有逾萬人排隊認購，甚至出系統繁忙。
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