藝里坊‧2號周六賣10伙　入場費逾570萬

港島區一手物業需求殷切。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，西營盤藝里坊‧2號累售148伙，套現逾11.2億元，剛上載價單5號，合共28伙，包括5伙兩房戶、12伙一房戶及11伙開放式單位，當中8伙屬首度推出的連平台特色戶。整批單位折實售價由逾566.97萬至逾1,165.24萬元，折實呎價26,091至35,278元。

項目亦發出新銷售安排，本周六(31日)推售10伙，折實售價介乎逾570.91萬至逾1,165.24萬元，折實呎價由26,091至32,811元。

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