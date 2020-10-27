新盤UPDATES：熱銷大型項目乘勢推售新一期單位

全港各區多個新盤蜂擁推售搶客，周六、日更將出現兩大全新項目連環開盤情況，競爭程度愈來愈激烈，個別早前熱銷的大型項目，亦乘市況暢旺全速推售新一期單位應市，業界料11月新盤市道將會持續轉旺。

●名日·九肚山周六開售98伙 平均呎價近1.8萬

新盤開售攻勢持續。長實地產投資董事黃思聰表示，沙田名日·九肚山認購反應理想，剛再加推27伙，當中首度推出連平台特色戶，整體折實平均呎價17,686元，折實售價由785萬至2,371萬元，呎價介乎16,219至19,339元，部分單位已加價2%至3%。

項目亦已發出銷售安排，落實本周六開售首輪98伙，包括49伙兩房戶、其餘為三、四房大戶，折實平均呎價17,839元，較同區折讓超過一成。而整批單位折實呎價15,599至22,557元，售價由762.8萬至2,764.4萬元。發展商將於周五下午3時截止接受認購。

●帝御‧星濤加推63伙 平均呎價逾1.55萬元

新盤收票反應理想，發展商加價加推單位應市。據一手銷售資訊網資料，恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧星濤，剛加推全新3號價單，提供63伙，間隔開放式至三房，折實平均呎價15,551元，料再加價約3%，整體折實售價約338.9萬至1,205.8萬元，呎價約13,995至18,642元。

●帝御．星濤已收2207票 料周日開售

多個大型新盤魚貫開售。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，屯門帝御·星濤暫已錄得約2,207張入票，包括51張代理入票，超額認購逾10倍。積極計劃周二(27日)傍晚加推3號價單，預料將會輕微加價，並好大機會星期日開售，將推出約40%單位發售，成為11月首個開售新盤。

另一方面，樓盤是次特別於展銷中心引入海岸全息投影感官世界，透過270度大型銀幕及投影技術等，讓參觀人士率先感受樓盤灣區生活實況。

●柏傲莊II今上載樓書 日內開價

他透露，項目今日(27日)將上載樓書，明天公布開價，明下午5時隨即開放示位予公眾參觀，會視乎座向及樓層定價，具有加價空間，對銷情有信心，最快下周展開首輪銷售。

●133 PORTOFINO累沽5伙 加推10伙標售

一手豪宅市道熱鬧。信和置業（00083）旗下西貢133 PORTOFINO，剛再錄成交，單位為1座3樓B室，實用面積1,164方呎，成交價2,546萬元，呎價21,873元。項目推出至今已累售5伙海景大宅，累積套現約1.55億元。

因應市場需求，項目加推10個單位以招標形式發售，本周六起接受入標。該公司集團聯席董事田兆源指出，樓盤為香港首個榮獲國際級《WELL建築標準™️》Core V.2認證的住宅項目，《WELL建築標準™️》是全球首個融合建築及身心健康的建築標準認證體系，從而提升可持續發展，享受健康生活。

●嘉峯匯加推168伙 平均呎價逾2.47萬元

為回應市場需求，首度推出項目低座「都會城邸」應市，剛已加推第5號價單，共168個單位，間隔一房至三房，扣除最高15％折扣優惠後，折實平均呎價24,722元，折實售價由693.8萬至2,312.9萬元，折實呎價由22,141至30,353元。項目至今累售468伙，佔可供發售單位約80%，套現約50億元。

●御半山兩期周六發售6伙 入場費「六球」有找

新鴻基地產（00016）旗下屯門御半山，自本月初起以現樓形式推售以來，屢錄成交。兩期至今累售936伙，佔單位可售總數逾98%，套現超過61.5億元，兩期平均成交呎價為16,288元。

發展商今日(27日)再度更新第1及2期4伙單位的價單，個別單位加價高達5%。同時亦於今天上載新銷售安排，加推第1及2期分別4及2伙，實用面積由312至455方呎，當中包括2伙一房、 2伙一房連儲物房及2伙兩房。若以60日付款計劃計算，折實平均呎價16,914元，折實售價由596.75萬至737.1萬元 ，呎價15,531至19,374元。該批單位將於本周六(31日)上午11時開始以先到先得形式發售。

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