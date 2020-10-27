樓價UPDATES：馬鞍山翠擁華庭劈價近1成沽

二手市場連錄劈價成交，帶動交投向上。馬鞍山翠擁華庭三房單位，前後累減102萬元後，終以998萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣東興大廈中層D室，實用面積約434方呎，議價後以約635萬元成交，實用呎價約14,631元，新買家為同區用家，原業主於1993年5月份以約136萬元購入，是次轉售帳面獲利約499萬元，物業升值367%。

●西灣河鯉景灣逸榮閣中層E室，實用面積約536方呎，兩房間隔，開價約1,000萬元，議價後以約990萬元成交，實用呎價約18,470元，新買家為同區用家，原業主於2016年6月以約600萬元購入上述物業，轉售帳面獲利約390萬元，物業升值約65％。

●鰂魚涌康怡花園R座中高層16室，實用面積約616方呎，三房間隔，望園景，放盤約3個星期，原叫價1,150萬元，經議價後減價110萬元或約9.6%，最終以1,040萬元成交，實用呎價約16,883，屋苑10月暫錄約15宗二手買賣，現時有約222個放盤，叫價由820萬元起。

●灣仔月華大廈中層A室，實用面積948方呎，三房間隔，望樓景，叫價1,380萬元，議價近大半月，最終願減92萬元以1,288萬元交吉易手，實用呎價13,586元，新買家屬用家，原業主於1986年 月以63萬元買入，持貨34年，帳面獲利1,225萬元，單位升值超過19倍。

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九龍區

●將軍澳THE PARKSIDE第1A座中高層D室，實用面積約541方呎，兩房戶連士多房間隔，今年10月開始放售，業主原叫價1,020萬元，最終於日前以980萬元交吉易手，減價40萬元或4%，實用呎價約18,115元，原業主約於2014年11月以659.3萬元購入，持貨至今約6年轉手帳面獲利約320.7萬元，物業升值約49%。

●將軍澳新都城10月暫錄約14宗買賣，平均實呎約16,837元，包括1期3座低層F室，實用面積364方呎，兩房間隔，放盤不足1星期，原以635萬元叫價放盤，吸引港島區上車客承接，商議後調減7萬，以628萬元成交，減幅約1.1%，實用呎價約17,253元。

●九龍灣居屋麗晶花園過去長假期間錄得4宗買賣，包括16座低層D室，實用面積約448方呎，兩房間隔，原先叫價620萬元，日前最終以已補價自由市場價540萬元成交，減幅80萬元或約13%，實用呎價約12,054元，屋苑10月累錄約6宗買賣，平均實用呎價約11,586元。

●牛頭角得寶花園G座高層5室，實用面積382方呎，兩房間隔，吸引一直租樓之上車客承接，新買家睇樓逾年，見市況向好，決定「租轉買」，成交價580萬元，實用呎價15,183元。

●土瓜灣迎豐高層J室，實用面積約288方呎，一房間隔，放盤約一年，至近日以555萬元沽出，實用呎價約19,271元，原業主於2016年10月以約516萬元購入位，持貨約4年帳面獲利約39萬元，物業升值約8%。

●紅磡環海．東岸1C座中層E室，實用面積241方呎，開放式間隔，以485萬元沽售，實用呎價20,124元，原業主於2015年9月購入上址，當時作價442.1萬元，持貨5年至今沽售，帳面獲利42.9萬元離場，單位期內升值約10%。

●西南九龍匯璽10月錄80宗租務成交，匯璽III第7座低層B室，一房間隔，望海景，實用面積約359方呎，以約18,000元放租1個月後，吸引區內客洽詢，議價後減價500元，以17,500元租出，實用呎租約 48.7元，新租客為單身人士，睇樓兩次即決定承租。

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新界區

●馬鞍山翠擁華庭6座中層C室，實用面積816方呎，三房連儲物室間隔，單位開價1,100萬元，累減102萬元，減幅約9%，以998萬元成交，實用呎價12,230元，原業主於2007年6月購入，當時作價363.8萬元，持貨13年多至今沽售，帳面獲利634.2萬元離場，單位升值1.7倍。

●馬鞍山新港城N座高層6室，實用面積337方呎，兩房間隔，議價後以617萬元易手，實用呎價18,309元，原業主於2016年以423萬元購入，持貨4年帳面獲利約194萬元離場，單位升值約45.9%。

●大圍名城10月暫錄約14宗買賣，包括盛世最新錄2座南翼中層A室，實用面積688方呎，套三房間隔，以1,138萬元沽出，實用呎價16,541元，原業主於2012年以698萬元購入，持貨8年帳面獲利440萬元，單位升值約63%。

●沙田碧濤花園富臨閣中層F室，實用面積約839方呎，套三房間隔，叫價約1,100萬元連車位放售，吸引區內用家洽商承接，有對區內環境熟悉的準買家，認為呎價水平合乎預算，加上連車位，故未有睇樓下仍決定入市，雙方議價後終以1,020萬元成交，實用呎價約12,157元。

●元朗3天錄21宗二手買賣，全月累錄134宗，包括映御1座中層M室，實用面積398方呎，一房間隔，叫價542萬元，以532.8萬元沽出，實用呎價13,387元，新買家為上車客，原業主於2016年3月以431萬元一手購入，帳面獲利101.8萬元，升值約24%。

●屯門錦華花園B座高層2室，實用面積348方呎，兩房一廳間隔，內地家長為方便小朋友區內上學，以及往返內地，表明可一次過預繳一年租金，故業主願意調整租金，減租達1,000元，以月租11,000元租出，實用呎租31.6元，如以同類型單位的銀行估值約513萬元計算，租金回報率為2.6厘。

●荃灣柏傲灣2A座高層C室，實用面積421方呎，一房間隔，叫價920萬元，減價35萬元，以885萬元沽出，實用呎價21,021元，新買家為用家，原本打算入市新盤，但兩輪銷售均未能揀樓，恐遲入市競爭更大，昨晚次輪銷售後火速轉購上述海景單位，原業主則於2017年3月以842萬元一手買入，持貨3年半帳面獲利43萬元或約5%。

●東涌二手成交暢旺，3日長假期錄14宗成交，其中藍天海岸5座中層F室，實用面積388方呎，一房間隔，原業主為外籍機師，日前放盤，叫價580萬元，迅速獲買家洽購，減價15萬元，以565萬元沽出，呎價14,562元，新買家為外區上車客。

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